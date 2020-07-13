Afganistan'da istihbarat binasına saldırı
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Afganistan'da istihbarat binasına saldırı

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 istihbarat çalışanı hayatını kaybetti, çoğu sivil 65 kişi ise yaralandı.

Afganistan'da istihbarat binasına saldırı
13.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:14

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 istihbarat çalışanı hayatını kaybetti, çoğu sivil 65 kişi ise yaralandı.

Samangan Valisi Abdullatif İbrahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı Samangan'ın merkezi Eybek şehrindeki istihbarat binası girişinde patlatmasının ardından diğer 2 saldırganın içeriye girerek, güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi.

Saatler süren çatışmanın ardından 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden İbrahimi, saldırıda 13 istihbarat çalışanının yaşamını yitirdiğini, çoğu sivil 65 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırının şiddetiyle civardaki binaların camlarının kırıldığını anlattı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Kaynak: AA

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