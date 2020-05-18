Afganistan'da istihbarat binası önünde bombalı saldırı: 7 ölü, 40 yaralı
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Afganistan'da istihbarat binası önünde bombalı saldırı: 7 ölü, 40 yaralı

Afganistan'ın Gazne kentinde istihbarat binası önünde Taliban tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Afganistan'da istihbarat binası önünde bombalı saldırı: 7 ölü, 40 yaralı
18.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:10

Afganistan'ın Gazne kentinde istihbarat binası önünde Taliban tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Gazne kentinde Afgan İstihbarat Servisi (NDS) binası önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır olmak üzere 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki binalarının hasar gördüğü öğrenildi. - GHAZNI

Kaynak: İHA

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