Afganistan'da istihbarat binası önünde bombalı saldırı: 7 ölü, 40 yaralı Afganistan'ın Gazne kentinde istihbarat binası önünde Taliban tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Gazne kentinde istihbarat binası önünde Taliban tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Gazne kentinde Afgan İstihbarat Servisi (NDS) binası önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır olmak üzere 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki binalarının hasar gördüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA