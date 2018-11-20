Afganistan'da Düğün Salonuna İntihar Saldırısı: En Az 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan Sağlık Bakanlığı, başkent Kabil'deki bir düğün salonu yakınlarında meydana gelen patlamada en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu. Din görevlilerinin toplantısının hedef alındığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İNTİHAR SALDIRISINDA EN AZ 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'da bir dini toplantıya bombalı saldırı gerçekleşti. İntihar bombacısının kendisini patlattığı saldırının başkent Kabil'de olduğu belirtilirken, Afganistan Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 40 kişinin can verdiğini 60 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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