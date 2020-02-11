Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü
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Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.

11.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:24
Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

'ın başkenti 'de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.


Afganistan Savunma Bakanlığı, başkent Kabil'de bulunan Marşal Fehim Ordu Akademisi yakınlarında bir canlı bombanın kendini patlattığını bildirdi. Yerel saatle 06.50 sularında meydana gelen patlamada 4 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı ise 12 kişinin yaralandığını duyurdu. - KABİL

Kaynak: İHA
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