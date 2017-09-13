Afganistan'da İntihar Saldırısı: 3 Ölü - Kabil
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kriket stadında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kriket stadında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'deki kriket stadının girişinde intihar saldırısı yapıldığını söyledi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahit, olayın kriket müsabakası oynanırken gerçekleştiğini belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda çok fazla kişinin yaralandığı bilgisini verdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.