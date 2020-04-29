Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü 15 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer saldırganın Kabil'in güneyindeki Rişhor bölgesinde bulunan Afgan özel kuvvetlerine ait bir askeri üssü hedef aldığını belirtti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer saldırganın Kabil'in güneyindeki Rişhor bölgesinde bulunan Afgan Özel Kuvvetleri'ne ait bir askeri üssü hedef aldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada olaydan Taliban'ı sorumlu tuttu. Aryen, "Hedefin üssün kendisi olduğu anlaşılıyor. Ama bombacı hedefine ulaşmayı başaramadı. Onun yerine masum sivilleri öldürdü." dedi. Euronews.com'da Görüntüle