Afganistan'da intihar saldırısı
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Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'da patlayıcı yüklü bir araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi.

Afganistan'da intihar saldırısı
25.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:24

Afganistan'da patlayıcı yüklü bir araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi.

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Balkh vilayetinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Afgan komandoların hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 komando hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarik Aryan olayı teyit ederek, "Sabah saat 09.00 sıralarında patlayıcı yüklü araç, Balkh ilçesinin hayvan kliniği yakınında patladı" dedi. - KABİL

Kaynak: İHA

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