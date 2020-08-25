Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'da patlayıcı yüklü bir araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi.
25.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:24
Afganistan'da patlayıcı yüklü bir araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Balkh vilayetinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Afgan komandoların hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 komando hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarik Aryan olayı teyit ederek, "Sabah saat 09.00 sıralarında patlayıcı yüklü araç, Balkh ilçesinin hayvan kliniği yakınında patladı" dedi. - KABİL
Kaynak: İHA