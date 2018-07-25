Afganistan'da İntihar Saldırıları Ne Zaman Son Bulacak? 40 Yıllık İstikrarsızlığın Özeti

Afganistan... Savaş ve istikrarsız bir devlet yönetiminin içinde 40 yıldır kayıp bir ülke... Ülkenin başkentinde yaşayanlar bile intihar saldırısı sonucu ölmekten korkuyor. Hiç kimse o gün evine canlı olarak gidip gidemeyeceğini bilmiyor. Ülkede 40 yıldır süren istikrarsızlık son bulacak mı?