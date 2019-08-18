Afganistan'da intihar bombacısı düğüne saldırdı: En az 63 kişi öldü, yüzlerce yaralı var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de cumartesi gecesi bir düğün salonuna bombalı intihar saldırısı düzenlendi: En az 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi yaralandı. Şii azınlığın yaşadığı bölgede gerçekleşen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
18.08.2019 09:44
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonuna bombalı intihar saldırısı düzenlendi: En az 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, patlamanın Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de cumartesi gecesi yerel saatle 22.40'ta gerçekleştiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com