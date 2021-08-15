Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü...
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Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü...

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 26'ya yükseldi.

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 26'ya yükseldi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü... - Haberler
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