Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 26'ya yükseldi.
Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 26'ya yükseldi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkenin batısındaki Vardak vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü... - Haberler
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