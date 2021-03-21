Afganistan'da İl Şura Vekili Serdar Han Melengzoy silahlı saldırıda öldü
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Afganistan'da İl Şura Vekili Serdar Han Melengzoy silahlı saldırıda öldü

21.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:34
Afganistan'da İl Şura Vekili Serdar Han Melengzoy silahlı saldırıda öldü

Afganistan'ın Pakitya vilayeti İl Şura Vekili Serdar Han Melengzoy, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Pakitya vilayeti İl Şura Vekili Serdar Han Melengzoy, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Lal Amiri, basına yaptığı açıklamada, İl Şura Vekili Melengzoy'un Paktiya vilayetinin merkezi Gerdiz şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Amiri, saldırıda Melengzoy'un yaşamını yitirdiğini, 2 korumasının da yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimleri

Öte yandan dün de ülkenin batısındaki Gor vilayetinin Tivere ilçesi Kaymakamı Muhammed Rafik Alam, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban, saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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