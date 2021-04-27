Afganistan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 7 ölü, 70 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Paghman ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Paghman ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e bağlı Paghman ilçesinin Arghandi bölgesinde Kandahar kentine doğru seyir halindeki bir yolcu otobüsü, karşı yönden gelen otobüsle çarpıştı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tareq Arian feci kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 7 yolcunun hayatını kaybettiğini ve 70 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Zabul vilayetinde de geçtiğimiz Perşembe günü, bir kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tareq Arian, ülkedeki trafik kazalarına sürücülerin dikkatsizliğinin yanı sıra dar ve hasarlı yolların yol açtığını belirtti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı