Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi öldü
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Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi öldü

04.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:37
Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Afganistan'ın Helmand ve Paktiya vilayetlerinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Helmand ve Paktiya vilayetlerinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hayatullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'daki Şekerhil aşireti liderlerinden Hacı Fazıl'ın aracına yerleştirilen bombanın, Salohil caddesinde patladığını bildirdi.

Nizami, saldırıda aşireti lideri Hacı Fazıl'ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, Helmand'ın merkezi Laşkargah şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Halmand 7. Bölge Polis Amiri Nakibullah'ın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını kaydetti.

Zuvak, saldırıda Polis Amiri Nakibullah'ın yaşamını yitirdiğini, bir korumasının yaralandığını vurguladı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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