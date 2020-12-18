Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı

18.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:57
Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı

Afganistan'da bir ibadethanede Kur'an-ı Kerim okunması sırasında düzenlenen terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'da bir ibadethanede Kur'an-ı Kerim okunması sırasında düzenlenen terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Gazni kentinde bir ibadethaneye Kur'an-ı Kerim okunması sırasında patlayıcı yüklü bir motosikletle terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan medyası, yaralanan ve ölenlerin büyük bir çoğunluğunun çocuk olduğunu duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Alişan Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Çağdaş Atan Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:57:28. #1.15#
title