- Afganistan'da hükümet karşıtı protesto
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Afganistan'da hükümet karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı / SULTAN FAİZY - Haberler | 3. Sayfa

- Afganistan'da hükümet karşıtı protesto Afganistan'ın başkenti Kabil'de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi taraftarları hükümeti protesto etti.

- Afganistan'da hükümet karşıtı protesto

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi taraftarları hükümeti protesto etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi üyeleri ve destekçileri sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin barış sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle istifa etmesini isteyen yüzlerce kişi ellerinde bayrak ve pankartlarla slogan atarak yürüyüşe geçti. Hikmetyar gösteride korumalı platformun arkasından yaptığı konuşmada, "Biz Afganistan'da barış istiyoruz. Yabancıların verdiği sözde durmalarını ve barış süreci içerisinde Afganistan'ı terk etmelerini istiyoruz. Ayrıca Afganistan'da herkes tarafından kabul gören bir hükümet kurulmasını ve şimdiki hükümetin tez zamanda gitmesi istiyoruz" dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilmesi beklenen barış konferansında müzakere eden tarafları işaret eden Hikmetyar, "Toplantıda Afganistan'ı kör kuyulara sürüklememeleri için tüm ülkelerin söz vermesini isteyeceğiz ve onlara söyleyeceğiz ki Afganistan'da savaş için yaptıkları yatırımın, güçlendirdikleri terör örgütlerinin ve kurdukları savaş stratejilerini kaybettiklerini vurgulayacağız. Bu toplantıdan sonra Afganistan'a faydalı dost olmaları için söz vermelerini isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

Protestoculardan Ziyavullah ise, "İstanbul'daki toplantıdan Afganistan'ın barışa kavuşması için büyük bir beklentimiz var. Müzakere eden tarafların verdikleri sözlerde durmaları lazım ve inşallah bu toplantıdan sonra Afganistan kısa sürede barışa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

- Afganistan'da hükümet karşıtı protesto
- Afganistan'da hükümet karşıtı protesto
- Afganistan'da hükümet karşıtı protesto
- Afganistan'da hükümet karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SULTAN FAİZY

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Afganistan'da hükümet karşıtı protesto - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:57:04. #1.16#
title