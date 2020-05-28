Afganistan'da heyelan: 3 ölü
Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen heyelanda 3 kişi yaşamını yitirdi.
28.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:39
Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen heyelanda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazne'nin Malistan ilçesinin Gaygantu köyünde toprak kayması sonucu aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Cumazadeh heyelan nedeniyle birkaç evin yıkıldığını belirtti.
Kaynak: AA