Afganistan'da Helikopter Düştü: 2 Ölü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 askerin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 askerin öldüğü bildirildi.
Savunma Bakanlığı sözcüsü Gafur Ahmad Cavid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu helikopterinin Kandahar'ın Maruf ilçesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.
Cavid, helikopterde bulunan 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını söyledi.