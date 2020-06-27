Afganistan'da havan saldırısında 5 çocuk öldü Afganistan'ın Host vilayetinde, havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Host vilayetinde, havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

Host Valiliği sözcüsü Talib Mengel, basına yaptığı açıklamada, Host'un Damende ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Mengel, saldırıda 5 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA