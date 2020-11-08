Afganistan'da havan saldırısı: 8 ölü
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Afganistan'da havan saldırısı: 8 ölü

08.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:26
Afganistan'da havan saldırısı: 8 ölü

Afganistan'ın Gazne kentinin doğusunda düzenlenen havan saldırısı sonucu 5'i çocuk en az 8 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne kentinin doğusunda düzenlenen havan saldırısı sonucu 5'i çocuk en az 8 sivil hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, kentin doğusunda yapılan havan saldırısında 5'i çocuk en az 8 sivilin öldüğünü, 4'ü çocuk 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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