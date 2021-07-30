Afganistan'da havan saldırısı: 5 ölü
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Afganistan'da havan saldırısı: 5 ölü

Afganistan'da havan saldırısı: 5 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Mirveys Stanikzey, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un merkezi Kalat şehrinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırı sonucu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, çoğu sivil 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Stanikzey, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve saldırı sonucu evde hasar oluştuğunu kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının güvenlik güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öte yandan Barış Bakanlığından yapılan açılamada, son 4 ay içinde Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırılarda 2 bin 566 sivilin öldüğü bildirildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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