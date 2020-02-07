Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü
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Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu, 4 sivil öldü.

07.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:56
Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü

'ın kuzeyindeki vilayetinin Kaysar ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu, 4 sivil öldü.

Faryab Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaysar ilçesinin Beş Keppe köyünde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, bir sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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