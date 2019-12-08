Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü
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Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 4dört sivilin öldüğü bildirildi.

08.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:44
Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü

'ın kuzeyindeki vilayetinin Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 4dört sivilin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda dört sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yuriş, beş sivilin yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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