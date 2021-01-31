Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü, 14 yaralı
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Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü, 14 yaralı

31.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:42
Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü, 14 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, yaptığı açıklamada, Faryab'ın Almar ilçe merkezine Taliban tarafından atılan havan mermisinin eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin ise yaralandığını ifade eden Yuriş, Taliban'ın havan mermisi ile güvenlik güçlerini hedef aldığını belirtti.

Yuriş, saldırı sonucu ilçe merkezindeki birçok dükkanın da zarar gördüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan Taliban saldırıları devam ederken diğer taraftan Afganistan'daki şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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