Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü
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Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü

12.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:44
Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kurgan Tepe bölgesinden atılan havan mermisinin sivil yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kurgan Tepe bölgesinden atılan havan mermisinin sivil yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Kurgan Tepe bölgesinden atılan havan mermisinin sivil yerleşim yerlerine isabet ettiğini söyledi.

Ayyubi, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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