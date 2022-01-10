Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 9 çocuk öldü - Haberler
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Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 9 çocuk öldü

Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 9 çocuk öldü
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Lal Pur ilçesinde havan mermisinin patlaması sonucu 9 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Lal Pur ilçesinde havan mermisinin patlaması sonucu 9 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yetkililer, Lal Pur ilçesinin Biganagan köyünde bir eskicinin havan mermisiyle oynarken patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada 9 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, 4 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, patlama okulun yakınında gerçekleşti.

Daha önce de ülkenin farklı bölgelerinde benzer olaylar yaşanmış ve onlarca çocuğun ölümüne neden olmuştu.

Ülkede hala savaş döneminden kalma patlamamış havan mermileri ve bombalar bulunuyor.

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AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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