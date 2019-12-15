Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk öldü
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Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Afganistan'ın Parvan vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk yaralandı.

15.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:16
Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk öldü

'ın Parvan vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk yaralandı.

Parvan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Bagram ilçesinde çocukların oynadığı havan topu mermisinin patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, bir çocuğun da yaralandığını söyledi.

Rahimi, havan mermisinin, yıllar önce yaşanan savaştan kalma olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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