Afganistan'da hava saldırısında askerler yanlışlıkla vuruldu
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Afganistan'da hava saldırısında askerler yanlışlıkla vuruldu

Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla askerlerin vurulduğu bildirildi.

12.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:40
Afganistan'da hava saldırısında askerler yanlışlıkla vuruldu

'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla askerlerin vurulduğu bildirildi.

Logar yetkilileri, Logar'ın Pul-i Alem şehrinde Taliban'a yönelik hava saldırısında askerlerin yanlışlıkla vurulduğunu, dört askerin öldüğünü, altısının yaralandığını belirterek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hava saldırısının, Afgan kuvvetleri mi yabancı güçler tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
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