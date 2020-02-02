Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü
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Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğü bildirildi.

02.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:14
Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü

'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğü bildirildi.

Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mukur ilçesinde Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Bek, saldırıda sivillerin de hedef alındığını ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Öte yandan bir gün önce de ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde ABD askerlerinin düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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