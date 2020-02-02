Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğü bildirildi.
Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mukur ilçesinde Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Bek, saldırıda sivillerin de hedef alındığını ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Öte yandan bir gün önce de ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde ABD askerlerinin düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetmişti.