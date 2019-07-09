Afganistan'da hava operasyonunda 7 sivil öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Katab Hil köyünde Taliban'a karşı düzenlenen hava operasyonunda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Bağlan Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağlan'ın Katab Hil köyünde Taliban'a yönelik hava operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğu ifade edilen açıklamada, 7 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıda ayrıca çok sayıda Taliban militanının öldüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA