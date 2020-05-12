Afganistan'da hastaneye terör saldırısı
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Afganistan'da hastaneye terör saldırısı

Afganistan'da hastaneye terör saldırısıAfganistan, (DHA)- Afganistan'da bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi.

Afganistan'da hastaneye terör saldırısı
12.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:29

Afganistan'da hastaneye terör saldırısı

Afganistan, (DHA)- Afganistan'da bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi. İki ayrı patlamanın duyulduğu saldırıda, güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışmanın sürdüğü ifade edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısındaki Dasht-e-Barchi bölgesinde bulunan bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda iki ayrı patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Doktorların hastane içerisinde mahsur kaldıkları ifade edilirken; güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çatışmanın sürdüğü bildirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı belirlenemezken; henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da hastaneye terör saldırısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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