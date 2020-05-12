Afganistan'da hastaneye saldırı: 8 ölü
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Afganistan'da hastaneye saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti,11 kişi de yaralandı.

Afganistan'da hastaneye saldırı: 8 ölü
12.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:45

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti,11 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ayrıca, hastaneye saldıran saldırganların 3 kişi olduğu ve 1'inin öldürüldüğü aktarıldı.

Sağlık Bakanı Sözcüsü Wahidullah Mayar, "Şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı da hastanelere kaldırıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Marwa Amini, saldırının sona erdiğini söyledi. - KABİL

Kaynak: İHA

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