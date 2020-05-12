Afganistan'da hastaneye saldırı düzenlendi: 5 sivil hayatını kaybetti Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda, 4 kişi de yaralandı.

HASTANEYE GİREREK ATEŞ AÇTILAR

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı.

72 KİŞİ HASTANEDEN KURTARILDI

Edinilen ilk bilgilere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marwa Amini, "Silahlı saldırganlar Kabil'in Dasht-e Barchi bölgesinde bulunan bir hastaneye saldırdı" dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 72 kişinin hastaneden kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA