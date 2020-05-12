Afganistan'da hastaneye saldırı Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğu, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ayrıca, hastaneye saldıran saldırganların 3 kişi olduğu ve 1'inin öldürüldüğü aktarıldı.

Hastanenin birinci katının temizlendiği ve 80 kişinin de kurtarıldığı öğrenildi. - KABİL

Kaynak: İHA