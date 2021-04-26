Afganistan'da güvenlik müdürünün aracına bombalı saldırı: 3 ölü
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Afganistan'da güvenlik müdürünün aracına bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'da güvenlik müdürünün aracına bombalı saldırı: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Gulran ilçesinde güvenlik yetkililerini taşıyan araca bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Vali Katali, saldırıda Gulran güvenlik müdürü, eski kaymakam ve bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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