Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda siviller öldü

Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda siviller öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

05.09.2019 15:08
Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda siviller öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Celalabad'ın 4. Polis bölgesinde düzenlediği operasyonda 4 kişinin öldüğünü söyledi.

Hogyani, sivillerin kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı öldürüldüğünün araştırıldığını belirtti.

Ölen sivillerin yakınları Nangarhar Valiliği önünde protesto düzenledi.

Kaynak: AA
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