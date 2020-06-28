Afganistan'da güvenlik güçleri Taliban toplantısına hava saldırısı düzenledi
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Afganistan'da güvenlik güçleri Taliban toplantısına hava saldırısı düzenledi

Afganistan güvenlik güçleri, Sar-i Pul vilayetinde Taliban'ın üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıya hava saldırısı düzenledi.

Afganistan'da güvenlik güçleri Taliban toplantısına hava saldırısı düzenledi
28.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:38

Afganistan güvenlik güçleri, Sar-i Pul vilayetinde Taliban'ın üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıya hava saldırısı düzenledi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın üst düzey yetkililerinin Suzma Kale ilçesinde toplantı yaptığı sırada hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda, aralarında Taliban yöneticilerinin bulunduğu çok sayıda militanın öldüğünü ifade eden Amani, Taliban'ın kayıplarıyla ilgili henüz net bir sayının ellerine ulaşmadığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Manşet

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