Afganistan'da güvenlik görevlilerine saldırı: 3 ölü
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Afganistan'da güvenlik görevlilerine saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde 3 güvenlik görevlisi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

08.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:10
Afganistan'da güvenlik görevlilerine saldırı: 3 ölü

'ın kuzeyindeki vilayetinin Devlet Abad ilçesinde 3 güvenlik görevlisi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Faryab emniyet yetkilileri, silahlı saldırganın burka giyerek Devlet Abad ilçe merkezinde alışveriş yapan güvenlik görevlilerini hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldırganın bölgeden kaçtığı kaydedildi.

2 sivilin de yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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