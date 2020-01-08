Afganistan'da güvenlik görevlilerine saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde 3 güvenlik görevlisi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde 3 güvenlik görevlisi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Faryab emniyet yetkilileri, silahlı saldırganın burka giyerek Devlet Abad ilçe merkezinde alışveriş yapan güvenlik görevlilerini hedef aldığını açıkladı.
Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldırganın bölgeden kaçtığı kaydedildi.
2 sivilin de yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.