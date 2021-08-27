Afganistan'da günlük hayat devam ediyor
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Afganistan'da günlük hayat devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de günlük hayat devam ediyor.

Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de günlük hayat devam ediyor. Yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle esnaf müşterilerin azlığından olumsuz etkilenirken, vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayet ediyor.

Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da günlük hayat, yaşanan gerginlik ve savaşın neden olduğu ekonomik sıkıntıya rağmen devam ediyor. Başkent Kabil'de ekonomik sorunlar esnafı etkilerken, yaşanan olayların ardından yeniden kurulmaya başlanan pazar tezgahları ve açılan dükkanlarda ise müşterilerin az olduğu gözlendi. Kabil'de adını vermek istemeyen bir market sahibi, satışların pek de iyi olmadığını ve ürünlerini sattığı fiyatlara tekrardan alamadığını belirterek, "Şu an durum kötü, iş yok, müşteri yok. Bugünkü sattığımız fiyata yarın kendimiz alamıyoruz" ifadelerini kulandı.

Market sahibi, yolların hala kapalı olduğunu ve ürünlerin zamanında gelmediğini ifade ederek, "Dolarla alışveriş yapılıyor ama dolar sabit değil. Bu yüzden sattığımız fiyatla yarın kendimiz alamıyoruz" dedi.

Bu durumun uzun süredir devam ettiğini ve bu olayın vatandaşın durumuna bağlı olduğunu kaydeden market sahibi, bu durumun ancak barış ile düzelebileceğini dile getirerek, "Satışlar çok düştü. Yaklaşık 1 aydır bu böyle devam ediyor. Herkes işsiz güçsüz, parası olanlar da paralarını bankalardan çekemiyor. Merkez Bankası da hesapları dondurmuş. İnşallah savaş biter. Barış hakim olunca durumlar düzelir, en kısa zamanda vaziyet normale döner. Sabah geliyoruz, akşama eve elimiz boş dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ESNAFLAR MASRAFLARINI DAHİ KARŞILAYAMIYOR

Bir fırın sahibi ise esnafın masraflarını karşılayamadığını belirterek, yaşanan bu durum sonucunda fırınında çalışanların maaşlarını düşürme ihtimallerinin olduğunu ifade etti. Gaz ve un fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle böyle bir karar alındığını belirten fırın sahibi, zorlandıklarını dile getirdi. Bir başka dükkan sahibi, satışlarda ciddi anlamda düşüş olduğunu, dükkan kirasının çok yüksek olduğunu ve ödemekte zorlandığını belirterek, 3 çalışanını işten çıkartmak zorunda kaldığını söyledi.

(Abdul Haq Saljuq/İHA)

Afganistan'da günlük hayat devam ediyor
Afganistan'da günlük hayat devam ediyor
Afganistan'da günlük hayat devam ediyor
Afganistan'da günlük hayat devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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