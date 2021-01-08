Afganistan'da Goryan İlçe Emniyet Müdürü öldürüldü
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Afganistan'da Goryan İlçe Emniyet Müdürü öldürüldü

08.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:47
Afganistan'da Goryan İlçe Emniyet Müdürü öldürüldü

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda, Goryan ilçe Emniyet Müdürü Nakibullah Sultanzey hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda, Goryan ilçe Emniyet Müdürü Nakibullah Sultanzey hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, basına yaptığı açıklamada, militanların, Herat'ın Goryan ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda, Goryan İlçe Emniyet Müdürü Sultanzey ile 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizadeh, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir taraftan Taliban saldırıları devam ederken, diğer taraftan da ülkedeki şiddeti sonlandırmak amacıyla Taliban heyetiyle Afganistan heyeti arasında Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmeleri sürüyor.

Taliban militanları, dün de Afganistan'ın Kunduz ve Uruzgan vilayetlerinde saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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