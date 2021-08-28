Afganistan'da görevli TSK personelini taşıyan ikinci uçak Ankara'da

Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan ikinci uçak Ankara'ya iniş yaptı.

Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan ikinci uçak Ankara'ya iniş yaptı.

Afganistan'dan tahliyesine başlanan Mehmetçik, ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da yurda getiriliyor. Mehmetçik'i taşıyan ikinci uçak da Ankara'ya ulaştı. İçinde 90 yolcunun bulunduğu uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Askerler üç otobüsle Esenboğa Havaalanı'ndan ayrıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı