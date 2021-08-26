Afganistan'da görevli olan Mehmetçik yurda dönüş yaptı
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Afganistan'da görevli olan Mehmetçik yurda dönüş yaptı

Afganistan'da görevli olan Mehmetçik yurda dönüş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçik yurda döndü.

Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçik yurda döndü.

Afganistan'dan tahliye edilen Mehmetçik, ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü. Mehmetçik, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 sefer sayılı uçağı ile Ankara'ya ulaştı. İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

(Mevlüt İşli - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Afganistan'da görevli olan Mehmetçik yurda dönüş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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