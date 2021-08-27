Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (3)
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Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (3)

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAHLİYELER TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu.

TAHLİYELER TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz."

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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