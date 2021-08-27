Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (3)
TAHLİYELER TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu.
TAHLİYELER TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz."
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı