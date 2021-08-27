Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2)
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Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2)

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2)BAKANLIK ASKERLERİN KARŞILANMA GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan dönen Türk askerinin Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanma görüntüsünü paylaştı.

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2)

BAKANLIK ASKERLERİN KARŞILANMA GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan dönen Türk askerinin Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanma görüntüsünü paylaştı. Görüntüde, uçaktan inen askerlerin kendilerini taşıyacak araçlara bindiği görüldü. Görüntü ile birlikte, "Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizin ülkemize dönüşü devam ediyor. Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara'ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık" denildi.

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
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Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2) - Haberler
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