Afganistan'da emniyet amiri Taliban ile çatışmada öldü
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Afganistan'da emniyet amiri Taliban ile çatışmada öldü

21.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:44
Afganistan'da emniyet amiri Taliban ile çatışmada öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayeti Emniyet Amiri Raz Muhammed Durandiş, Taliban ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayeti Emniyet Amiri Raz Muhammed Durandiş, Taliban ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, dün gece Baharak ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Esir, çatışmada Tahar Emniyet Amiri Durandiş ile bazı korumalarının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Militanların da ağır kayıp verdiğini aktaran Esir, takviye birliklerin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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