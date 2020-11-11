Afganistan'da düzenlenen saldırılarda 4 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen iki saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen iki saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Tolo News'taki habere göre, Afgan emniyetinden yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve bir diğerinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Kabil'in Kala-i Vezir bölgesinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda ise 2 asker hayatını kaybetti.

Nangarhar vilayetinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Hisarak bölgesinde Afgan Hava Kuvvetlerine ait MI-17 tipi helikopterin düşmesi sonucu biri polis 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Helikopterin "teknik arıza" nedeniyle düştüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik