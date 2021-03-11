Afganistan'da düzenlenen operasyonda 47 Taliban üyesi öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afganistan'da düzenlenen operasyonda 47 Taliban üyesi öldürüldü

11.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:59
Afganistan'da düzenlenen operasyonda 47 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand ve Kandahar vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda 47 Taliban militanının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand ve Kandahar vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda 47 Taliban militanının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Kandahar'ın Cirey, Argandab ve Şahveli Kot ve Helmand'ın Nahr-i Sirac ilçelerinde Taliban'a yönelik havadan ve karadan operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 47 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 22 militanın da yaralı yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucu militanların mühimmat depolarının imha edildiği bilgisine yer verildi.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Afganistan'daki şiddet olaylarını sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşaması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Bülent Ersoy Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da düzenlenen operasyonda 47 Taliban üyesi öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:00:16. #1.14#
title