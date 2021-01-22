Afganistan'da düzenlenen havan saldırısında bir çocuk öldü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Uruzgan'ın Gizab ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiği belirtildi.

Saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun yaralandığı kaydedilen açıklamada, ülkede yaşanan sivil kayıplarından Taliban'ın sorumlu olduğu vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat