Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
29.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:15
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Herat Valiliği, Hacı Abbas bölgesinde sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını açıkladı.
Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin yaralandığı ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA