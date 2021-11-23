Afganistan'da dünyada dondurulan Afgan varlıklarının serbest bırakılması talebiyle gösteri
AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel
Afganistan'ın Host kentinde dünyada dondurulan varlıkların serbest bırakılması, Taliban hükümetinin dünyaca tanınması ve Afganistan'daki altyapı projelerinin uluslararası toplum tarafından hayata geçirilmesi talepleriyle gösteri düzenlendi.
Afganistan'ın Host kentinde dünyada dondurulan varlıkların serbest bırakılması, Taliban hükümetinin dünyaca tanınması ve Afganistan'daki altyapı projelerinin uluslararası toplum tarafından hayata geçirilmesi talepleriyle gösteri düzenlendi.