Afganistan'da dünyada dondurulan Afgan varlıklarının serbest bırakılması talebiyle gösteri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da dünyada dondurulan Afgan varlıklarının serbest bırakılması talebiyle gösteri

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Host kentinde dünyada dondurulan varlıkların serbest bırakılması, Taliban hükümetinin dünyaca tanınması ve Afganistan'daki altyapı projelerinin uluslararası toplum tarafından hayata geçirilmesi talepleriyle gösteri düzenlendi.

Afganistan'ın Host kentinde dünyada dondurulan varlıkların serbest bırakılması, Taliban hükümetinin dünyaca tanınması ve Afganistan'daki altyapı projelerinin uluslararası toplum tarafından hayata geçirilmesi talepleriyle gösteri düzenlendi.

Afganistan'da dünyada dondurulan Afgan varlıklarının serbest bırakılması talebiyle gösteri

Afganistan'da dünyada dondurulan Afgan varlıklarının serbest bırakılması talebiyle gösteri

Afganistan'da dünyada dondurulan Afgan varlıklarının serbest bırakılması talebiyle gösteri

Başı taşla ezilen Ayşegül'ün cenazesinde babanın sözleri yürekleri dağladı: Rüyalarımda göreceğim seni

Başı taşla ezilen Ayşegül'ün cenazesinde babanın sözleri yürekleri dağladı: Rüyalarımda göreceğim seni

 Afganistan'da Taliban, kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirdi

Afganistan'da Taliban, kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirdi

AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title